Президент Азербайджана помиловал более 430 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о помиловании.
Текст распоряжения и список освобожденных лиц опубликован на сайте главы государства.
Всего распоряжением президента помилован 431 человек.
Из них 399 человек освобождены от отбывания оставшегося срока заключения, 11 человек – освобождены от отбывания условного срока заключения, 12 человек – от штрафов. Одному из пожизненно заключенных срок отбывания наказания заменен на 25 лет лишения свободы, двум пожизненно осужденным – на 20 лет лишения свободы.
Среди помилованных экс-министр здравоохранения Али Инсанов, шурин председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли – Эйнур Сеидов, заместители председателя ПНФА Гёзель Байрамлы и Фуад Гахраманлы, члены оппозиционного движения «NIDA» Илькин Рустамзаде, Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов, член оппозиционной партии «Мусават» Аликрам Хуршидов, родной брат главы пресс-службы ПНФА Натига Адилова – Мурад Адилов, главный редактор интернет-сайта Jam.az Фикрет Фарамазоглу, сын бывшего главы пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Эльдара Сабироглу – Руфат Сафаров и другие.
Помилование коснулось, в том числе, 14 иностранцев. Трое из них являются гражданами Грузии, по двое – России и Нигерии, по одному – Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.
Р.Бабаев
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