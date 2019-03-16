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Дальнее зарубежье 16.03.2019 20:33

Ключевая свидетельница по делу Берлускони была отравлена радиоактивными веществами - СМИ

Одна из основных свидетелей по делу против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 34-летняя Иман Фадиль скончалась от воздействия радиации, сообщает в субботу агентство АНСА.

По данным агентства, специалисты в результате проведения токсикологического исследования пришли к выводу, что И.Фадиль скончалась от отравления смесью радиоактивных веществ.

В свою очередь, итальянская газета "Реппублика" отмечает, что среди веществ, которыми была отравлена И.Фадиль, был радиоактивный изотоп кобальта.

"Она была отравлена химической смесью, в создании которых русские являются экспертами", - пишет "Реппублика".

Тем не менее, издание не обвиняет напрямую Россию в причастности к смерти И.Фадиль.

Британская The Times сообщает, что "И.Фадиль собиралась дать показания против С.Берлускони о том, что он платил девушкам, работавшим на вечеринках на его вилле, за то, чтобы они молчали".

Несколько лет назад И.Фадиль также заявляла, что сам С.Берлускони заплатил ей 2 тыс. евро за подобную вечеринку. Она рассказывала в суде, как видела, что девушки, в том числе несовершеннолетние, раздевались для итальянского экс-премьера.

И.Фадиль доставили в больницу в январе, где она находилась вплоть до начала марта. Тогда женщина заявила своей семье и адвокатам об опасениях, что ее отравили. Последний месяц И.Фадиль провела в мучениях: незадолго до смерти у нее отказали все органы.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, СВИДЕТЕЛЬ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]