Одна из основных свидетелей по делу против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 34-летняя Иман Фадиль скончалась от воздействия радиации, сообщает в субботу агентство АНСА.
По данным агентства, специалисты в результате проведения токсикологического исследования пришли к выводу, что И.Фадиль скончалась от отравления смесью радиоактивных веществ.
В свою очередь, итальянская газета "Реппублика" отмечает, что среди веществ, которыми была отравлена И.Фадиль, был радиоактивный изотоп кобальта.
"Она была отравлена химической смесью, в создании которых русские являются экспертами", - пишет "Реппублика".
Тем не менее, издание не обвиняет напрямую Россию в причастности к смерти И.Фадиль.
Британская The Times сообщает, что "И.Фадиль собиралась дать показания против С.Берлускони о том, что он платил девушкам, работавшим на вечеринках на его вилле, за то, чтобы они молчали".
Несколько лет назад И.Фадиль также заявляла, что сам С.Берлускони заплатил ей 2 тыс. евро за подобную вечеринку. Она рассказывала в суде, как видела, что девушки, в том числе несовершеннолетние, раздевались для итальянского экс-премьера.
И.Фадиль доставили в больницу в январе, где она находилась вплоть до начала марта. Тогда женщина заявила своей семье и адвокатам об опасениях, что ее отравили. Последний месяц И.Фадиль провела в мучениях: незадолго до смерти у нее отказали все органы.
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