До 100 афганских военных под натиском талибов могли укрыться на территории Туркменистана

От 60 до 100 военнослужащих афганской пограничной полиции могли укрыться на территории соседнего Туркменистана, сообщили в воскресенье афганские СМИ.
"По нашим сведениям, до 100 пограничников Афганистана были вынуждены бежать на территорию Туркменистана после атаки талибов в уезде Бала-Мургаб провинции Бадгис", - сообщил в прямом эфире телеканала Tolo News представитель местной общественной организации Хикматулла Хасанзай.
По его словам, талибы требуют от туркменских властей выдать им беглых правительственных солдат. Он отметил, что протяженность границы с Туркменистаном на территории уезда Бала-Мургаб составляет почти 100 км.
Х.Хасанзай сообщил, что в нападении на уезд Бала-Мургаб принимали участие до 1 тысячи боевиков радикального движения "Талибан", тысячи семей жителей уезда Бала-Мургаб были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседние провинции.
В субботу утром министерство обороны Афганистана обнародовало в сетях видео воздушной атаки, в ходе которой, как утверждается, на территории уезда Бала-Мургаб провинция Бадгис убиты и ранены 51 террорист, уничтожены их средства передвижения, в том числе и "Хаммеры".
Между тем, в воскресенье утром представитель талибов в заявлении для СМИ утверждает, что правительственные силы были разгромлены в этом граничащем с Туркменистаном уезде. Талибы обнародовали в соцсетях фото захваченных ими солдат и офицеров.
Они также утверждают, что нанесли урон правительственным силам в соседней с Бадгисом провинции Фарьяб. Сообщается, что в местечке Аркалик уезда Кайсар минувшей ночью талибы захватили одну военную базу и пост правительственных сил, убив 21 военного, четверо военнослужащих захвачены в плен.
В министерстве обороны Афганистана подтвердили факт столкновения в районе Аркалик уезда Кайсар.
"Нападение талибов на контрольно-пропускные пункты афганской национальной армии было отбито, противнику нанесен тяжелый урон. К сожалению, у нас также есть некоторые жертвы. Данные о потерях будут опубликованы в ближайшее время", - заявили в пресс- центре оборонного ведомства.
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