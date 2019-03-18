Казахстанский поэт, общественный деятель Олжас Сулейменов инициирует создание в стране экологической партии "Зеленый мир" ("Жасыл алем").

Ожидается, что экологический альянс "Байтак Болашак" в середине апреля объявит о создании оргкомитета "зеленой партии", сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в понедельник глава альянса Азаматхан Амиртай.

"Мы были вынуждены отменить сегодняшнее мероприятие, так как не собрали кворум. Сейчас канун праздников, не все делегаты смогли приехать. Было принято решение перенести ориентировочно на середину апреля", - сказал А.Амиртай в Алматы, объяснив, почему организаторы не стали заявлять о создании оргкомитета в понедельник.

Он сообщил, что инициатором создания экологической партии выступил Олжас Сулейменов, который, как ожидается, и будет ее председателем.

"Наше объединение уже три года занимается решением экологических проблем, которых в Казахстане достаточно много. Мы проводим конгрессы, предлагаем различные проекты, проводим большую работу, но конкретных результатов нет. На общественных началах ничего не решается", - сказал А.Амиртай.

"У нас нет реальных политических рычагов для решения экологических задач. Это и послужило толчком к созданию по инициативе Олжаса Сулейменова новой партии. Мы ставим цель к 2021 году - участвовать в выборах и попасть в парламент. Мы думаем, что получим порядка 10% голосов и войдем в парламент и начнем законодательно решать экологические вопросы", - сообщил глава экологического альянса.

"Наша главная цель - решать экологические вопросы, ничего более нас не интересует", - добавил А.Амиртай.

О.Сулейменов - поэт, литературовед и общественный деятель, является инициатором народного движения "Невада-Семипалатинск" (в настоящее время - "Невада-Семей"), целью которого было закрытие Семипалатинского ядерного полигона и других ядерных полигонов мира.

О.Сулейменов много лет был постоянным представителем Казахстана при ЮНЕСКО. В конце 2018 года возглавил "Центр сближения культур". Является почетным президентом экологического альянса "Байтак Болашак".

В Казахстане официально зарегистрированы шесть политических партий: партия власти "Нур Отан", народно-демократическая партия "Ауыл", демократическая партия Казахстана "Ак жол", политическая партия "Бiрлiк", Коммунистическая народная партия Казахстана, демократическая партия Казахстана "Азат" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).