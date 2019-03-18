ЛУКОЙЛ подписал меморандум с Total по газохимии в рамках Западной Курны -2

"ЛУКОЙЛ" подписал меморандум с французской Total по газохимии в рамках Западной Курны-2, сообщил журналистам глава российской компании Вагит Алекперов.

"Мы с Total подписали меморандум о газохимии на территории Ирака, который требует дополнительной работы с правительством. Газ с "Западной Курны-2"", - сказал он.

"ЛУКОЙЛ" в 2014 году подготовил технико-экономические расчеты по строительству газохимического комплекса в Ираке по переработке попутного нефтяного газа месторождения Западная-Курна-2. ПНГ Западной Курны-2 отличается высоким содержанием этана. Планировалось, что газохимический комплекс будет производить полиэтилен и полипропилен.

Компания искала инвесторов в этот проект. Но в итоге в конце 2015 года В.Алекперов сообщил, что проект стал экономически малоэффективен в ценах на нефть того периода.