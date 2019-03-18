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ТЭК 18.03.2019 13:53

ЛУКОЙЛ подписал меморандум с Total по газохимии в рамках Западной Курны -2

"ЛУКОЙЛ" подписал меморандум с французской Total по газохимии в рамках Западной Курны-2, сообщил журналистам глава российской компании Вагит Алекперов.

"Мы с Total подписали меморандум о газохимии на территории Ирака, который требует дополнительной работы с правительством. Газ с "Западной Курны-2"", - сказал он.

"ЛУКОЙЛ" в 2014 году подготовил технико-экономические расчеты по строительству газохимического комплекса в Ираке по переработке попутного нефтяного газа месторождения Западная-Курна-2. ПНГ Западной Курны-2 отличается высоким содержанием этана. Планировалось, что газохимический комплекс будет производить полиэтилен и полипропилен.

Компания искала инвесторов в этот проект. Но в итоге в конце 2015 года В.Алекперов сообщил, что проект стал экономически малоэффективен в ценах на нефть того периода.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ЛУКОЙЛ, TOTAL, ГАЗОХИМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]