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ТЭК 18.03.2019 13:57

ЛУКОЙЛ интересуется газовыми проектами Total в Азербайджане

"ЛУКОЙЛ" интересуется проектами в ОАЭ, двумя проектами в Азербайджане, сообщил глава НК Вагит Алекперов журналистам.

"Мы сейчас рассматриваем ряд вариантов на их территории (ОАЭ). Это газовые, и есть составляющая жидкостная. Я надеюсь, что будет принято положительное решение", - сказал он.

Говоря о проектах в Азербайджане, В.Алекперов сказал: "Продолжаем интересоваться проектом Умид-Бабек, там Total сегодня участвует, и продолжаем проявлять (интерес - ИФ) по проекту Апшерон".

"Мы считаем, что здесь перспективный регион, созданы все инвестиционные условия, поэтому компанией принято решение о расширении своего присутствия на территории Азербайджана", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".

Ранее сообщалось, что Total может принять участие в разработке газовых морских месторождений Умид-Бабек.

Блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого ГНКАР, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Ранее разработка месторождения Умид велась ООО SOCAR Umid, учрежденным ГНКАР (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время добыча газа осуществляется с трех скважин. До сих пор с месторождения Умид добыто менее 2 млрд кубометров.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Апшерон сроком на 30 лет было подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются ГНКАР (50%) и Total (50%, оператор). Месторождение находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Контрактная площадь составляет 747 кв. км. По итогам бурения первой разведскважины было подтверждено наличие значительных запасов, которые оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Бурение первой добывающей скважины началось в мае 2018 года. Как сообщалось, ожидаемый суточный дебит скважины на первом этапе составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа. Начало добычи запланировано на 2020 год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения Апшерон, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, ПРОЕКТЫ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]