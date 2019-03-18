ЛУКОЙЛ будет в суде оспаривать решение по Варандейскому терминалу

"ЛУКОЙЛ"планирует оспорить в суде решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о тарифах на перевалку нефти через Варандейский терминал, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Будем (оспаривать в суде - ИФ)", - ответил он на соответствующий вопрос.

Через Варандейский терминал "ЛУКОЙЛа" "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" поставляют нефть с проекта Требса-Титова, осваивает которое компания "Башнефть-Полюс" (совместное предприятие "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" в Ненецком автономном округе). В прошлом году "Роснефть" подала жалобу в ФАС на тарифы на перевалку нефти в этом терминале. В середине марта стало известно, что ФАС приняла решение в пользу "Роснефти".

В.Алекперов ранее говорил, что "Роснефти" предлагалось несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе своп нефти Требса-Титова на тимано-печорское сырье. "Мы предлагали отдавать им нефть на узле учета Уса "Транснефти" . Замещать нашу нефть нефтью Требса и Титова. Предложения были разные - например, привязать формулу цены перевалки к объему производства (на Требса-Титова), как это делается во всем мире, но их это тоже не устроило", - уточнял он. "ЛУКОЙЛ" подал в ФАС документы, обосновывающие цену перевалки в Варандее.

"Башнефть" в 2016 году перешла под контроль "Роснефти". Гораздо раньше этого "Башнефть" и "ЛУКОЙЛ" создали СП в НАО - проект освоения месторождений Требса и Титова, оператором которого выступает "Башнефть-Полюс". В СП у "Башнефти" 74,9%, у "ЛУКОЙЛа" - 25,1%.