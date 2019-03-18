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Бизнес и законодательство 18.03.2019 14:56

Производство и продажа пшеничных отрубей будет освобождена в Азербайджане от НДС на 2 года

В Азербайджане предлагается освободить на два года от уплаты НДС производство и продажу пшеничных отрубей.

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству на заседании в понедельник одобрил проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

В комитете агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что согласно проекту, с 1 марта 2019 года на два года от уплаты НДС будет освобождено производство и продажа пшеничных отрубей. Кроме этого, еще на один год – до 2021 года продлены действующие в настоящее время налоговые льготы на импорт пшеницы и пшеничной муки, производства и продажи хлеба.

Применение данных льгот направлено на обеспечение эффективной деятельности предприятий по переработке пшеницы.

Кроме этого, парламентский комитет рассмотрел поправки в закон «О государственной пошлине», предусматривающие внедрение госпошлин за добровольное прохождение дактилоскопической и геномной регистрации. Согласно поправкам, пошлина за добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию составит 20 манатов, за добровольную государственную геномную регистрацию – 250 манатов.

Члены комитета также рассмотрели поправки в закон «О банках», которые направлены на регулирование верхнего размера ставок по кредитам, комиссионным и банковским услугам.

Данные документы будут рассмотрены на заседании парламента 29 марта.

Р.Бабаев

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Тэги: ХЛЕБ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]