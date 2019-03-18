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Дальнее зарубежье 18.03.2019 15:21

Один человек погиб при стрельбе в Утрехте

Минимум один человек погиб при стрельбе в трамвае в Утрехте, сообщают местные СМИ в понедельник.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в ходе инцидента.

Полиция сообщает, что на данном этапе не исключено, что речь может идти о теракте.

По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.

По информации телеканал Sky News, стрельба произошла близ остановки общественного транспорта "Площадь 24 октября".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]