Один человек погиб при стрельбе в Утрехте

Минимум один человек погиб при стрельбе в трамвае в Утрехте, сообщают местные СМИ в понедельник.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в ходе инцидента.

Полиция сообщает, что на данном этапе не исключено, что речь может идти о теракте.

По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.

По информации телеканал Sky News, стрельба произошла близ остановки общественного транспорта "Площадь 24 октября".