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ТЭК 18.03.2019 15:49

Украина стремится к сокращению доли ядерного топлива из РФ, его производству из своего урана - Порошенко

Строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, завода по производству ядерного топлива, сокращение доли топлива из России, а также энергомост с Европейским союзом являются приоритетными задачами в сфере энергетики, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства в понедельник проводит в Нетешине Хмельницкой области выездное совещание по вопросам развития атомной энергетики и повышения уровня безопасности во время использования ядерной энергии.

Он заявил, что намерен обсудить в Брюсселе проект энергомоста Украина-ЕС.

"Послезавтра (20 марта - ИФ) в Брюсселе я именно об этом буду говорить с руководством Еврокомиссии, с президентом Еврокомиссии, с президентом Европейского Совета, с еврокомиссаром", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что реализация этого проекта не только обеспечит увеличение экспорта электроэнергии из Украины, но и позволит привлечь средства на строительство новых энергоблоков.

"Это отвечает стратегическим интересам Украины и видению будущего развития энергетики, а также энергетической безопасности наших партнеров - стран ЕС. Не газопроводы из России тянуть, чтобы садиться на газовую "иглу", а сотрудничать в сфере атомной энергетики с Украиной. И заявляю, что проект энергомоста является геополитическим противовесом планам Москвы, который позволит нашим европейским партнерам иметь альтернативный, надежный источник поставки электроэнергии по конкурентным ценам. Другими словами, Украина может стать важным контрибьютером энергетической безопасности Европы", - отметил президент.

По словам главы государства, этот проект позволит в перспективе осуществить интеграцию объединенной энергетической системы Украины с европейской сетью.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, АТОМ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]