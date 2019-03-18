Украина стремится к сокращению доли ядерного топлива из РФ, его производству из своего урана - Порошенко

Строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, завода по производству ядерного топлива, сокращение доли топлива из России, а также энергомост с Европейским союзом являются приоритетными задачами в сфере энергетики, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Глава государства в понедельник проводит в Нетешине Хмельницкой области выездное совещание по вопросам развития атомной энергетики и повышения уровня безопасности во время использования ядерной энергии.
Он заявил, что намерен обсудить в Брюсселе проект энергомоста Украина-ЕС.
"Послезавтра (20 марта - ИФ) в Брюсселе я именно об этом буду говорить с руководством Еврокомиссии, с президентом Еврокомиссии, с президентом Европейского Совета, с еврокомиссаром", - сказал П.Порошенко.
Он подчеркнул, что реализация этого проекта не только обеспечит увеличение экспорта электроэнергии из Украины, но и позволит привлечь средства на строительство новых энергоблоков.
"Это отвечает стратегическим интересам Украины и видению будущего развития энергетики, а также энергетической безопасности наших партнеров - стран ЕС. Не газопроводы из России тянуть, чтобы садиться на газовую "иглу", а сотрудничать в сфере атомной энергетики с Украиной. И заявляю, что проект энергомоста является геополитическим противовесом планам Москвы, который позволит нашим европейским партнерам иметь альтернативный, надежный источник поставки электроэнергии по конкурентным ценам. Другими словами, Украина может стать важным контрибьютером энергетической безопасности Европы", - отметил президент.
По словам главы государства, этот проект позволит в перспективе осуществить интеграцию объединенной энергетической системы Украины с европейской сетью.
Баку и Магас подпишут Меморандум о налаживании партнерства
Дербент изучит опыт Баку в вопросах городского хозяйства – мэр
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане арестовали 5 человек по факту мошенничества с несуществующей криптовалютой на $700 тыс.
Таможенники Азербайджана изъяли около 913 тыс. единиц пиротехнических изделий
Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на обеспечение инвалидов специальными автомобилями
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Иранский генерал предупредил Израиль, что все оккупированные им территории попали в зону досягаемости ракет "Хезболлы"
Присутствие иностранных сил в Сирии должно согласовываться с Дамаском - начальник генштаба ВС Ирана
Турецкий капитан оштрафован в Грузии за убийство дельфина на $15 тыс
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Стартует проект Access Bankers School
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»