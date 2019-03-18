Партия Атамбаева в Киргизии заявила о переходе в оппозицию, съезд СДПК пройдет 6 апреля

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), возглавляемая экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым объявила о переходе в оппозицию к действующей власти страны.

"СДПК объявила себя оппозицией, это позволяет партии критиковать власть и предлагать другие пути развития государства", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, очередной съезд СДПК запланирован на 6 апреля.

Социал-демократическая партия Киргизии является одной из старейших партий в Киргизии, в настоящее время СДПК переживает серьезный партийный кризис.

Эксперты в республике полагают, что начало внутрипартийному кризису положило выступление А.Атамбаева на съезде СДПК в марте 2018 года, на котором экс-президент резко высказался в адрес своего преемника в главе государства Сооронбая Жээнбекова и его окружения, указывая на недостатки кадровой политики, основанной на родственных связях.

А.Атамбаев обвинил С.Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова, который является депутатом парламента Киргизии от фракции СДПК, в попытке реставрации семейно-кланового правления в стране.

После этого съезда в СДПК наметился раскол. Парламентская фракция СДПК фактически перешла под влияние президента Киргизии. В республике появилось движение "СДПК без Атамбаева", члены которой намерены исключить А.Атамбаева из партии.

В минувшее воскресенье А.Атамбаев на митинге памяти Аксыйской трагедии (события 2002 года во время которых власти Киргизии применили оружие против демонстрантов, в результате чего погибли шесть человек), обвинил действующую власть в клановости и семейственности.

"Народ может многое терпеть, но сколько он будет терпеть клановость, никто не знает. С каждым днем мы идем по следу режима Бакиева (экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев - ИФ). Эта власть еще хуже. Они сажают всех с целью запугать. У всех депутатов есть бизнес, и они испугались. Но весь народ не запугать", - приводит слова А.Атамбаева киргизское информационное агентство "24 kg".

"Они хотят избавиться от меня. Но если даже убьете Атамбаева, вместо меня придут другие сотни тысяч", - заявил лидер СДПК.

Со своей стороны президент Киргизии С. Жээнбеков на митинге заявил, что не допустит в стране семейного правления.

"У честного правителя нет родни, а кто преследует интересы родни, у того нет совести. Начиная с меня, все три ветви власти не должны об этом забывать. Как один из тех, кто стоял во главе борьбы с семейным кланом, никогда не допущу семейного правления", - приводятся слова С.Жээнбекова в сообщении его пресс-службы, опубликованном в минувшее воскресенье.

"Наш народ за годы независимости видел разные виды семейного правления. Было время, когда государством управляла организованная преступная мафия. Доказательства тому уже становятся достоянием общественности", - сказал С.Жээнбеков 17 марта в селе Боспиек Аксыйского района Жалал-Абадской области на юге Киргизии.

Как сообщалось, А.Атамбаев не скрывает намерений участвовать в парламентских выборах осенью 2020 года. Партийный список СДПК возглавит он сам. В политсовете СДПК заявляли, что политические противники бывшего главы государства пытаются развалить партию, чтобы не допустить ее участия в парламентских выборах 2020 года.