Азербайджанская Karvan построит развлекательный центр в Дербенте, инвестиции оцениваются в $5 млн

Азербайджанская компания «Karvan» построит в Дербенте развлекательный центр, объем инвестиций в проект оценивается в $5 млн, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» мэр Дербента Хизри Абакаров.

«Мы подписали контракт на $5 млн. с компанией Karvan (проект будет реализован за счет азербайджанской стороны – ИФ). Он предусматривает строительство двухэтажного развлекательного центра в виде «золотой рыбки»,- сказал Х.Абакаров.

По его словам, проект центра уже готов, и через две недели представители компании вместе с архитекторами посетят с визитом Дербент.

«Мы решим, где будем строить объект. Мы думаем построить его в море»,- отметил мэр.

Он также отметил, Дербент намерен внедрить 72-часовой безвизовый режим в городе для иностранцев, посещающих Азербайджан. «Рассматривается вопрос иностранных туристов, посещающих Азербайджан. Мы хотим внедрить для них на 72 часа безвизовый режим в Дербенте. У нас есть пятилетний план. Думаю, что в течении предстоящих пяти лет этот вопрос будет решен»,- отметил Х.Абакаров.

С полным текстом интервью с Х.Абакаровым можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде