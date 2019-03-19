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Бизнес и законодательство 19.03.2019 14:01

Азербайджанская Karvan построит развлекательный центр в Дербенте, инвестиции оцениваются в $5 млн

Азербайджанская компания «Karvan» построит в Дербенте развлекательный центр, объем инвестиций в проект оценивается в $5 млн, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» мэр Дербента Хизри Абакаров.

«Мы подписали контракт на $5 млн. с компанией Karvan (проект будет реализован за счет азербайджанской стороны – ИФ). Он предусматривает строительство двухэтажного развлекательного центра в виде «золотой рыбки»,- сказал Х.Абакаров.

По его словам, проект центра уже готов, и через две недели представители компании вместе с архитекторами посетят с визитом Дербент.

«Мы решим, где будем строить объект. Мы думаем построить его в море»,- отметил мэр.

Он также отметил, Дербент намерен внедрить 72-часовой безвизовый режим в городе для иностранцев, посещающих Азербайджан. «Рассматривается вопрос иностранных туристов, посещающих Азербайджан. Мы хотим внедрить для них на 72 часа безвизовый режим в Дербенте. У нас есть пятилетний план. Думаю, что в течении предстоящих пяти лет этот вопрос будет решен»,- отметил Х.Абакаров.

С полным текстом интервью с Х.Абакаровым можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАКУ, ДЕРБЕНТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]