Бывший генпрокурор Казахстана Кожамжаров стал сенатором

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Кайрата Кожамжарова депутатом сената парламента республики, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Кожамжаров Кайрат Пернешович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В минувший понедельник указом главы государства К.Кожамжаров был освобожден от должности генпрокурора "в связи с переходом на другую работу".