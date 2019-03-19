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Регион 19.03.2019 20:44

Бывший генпрокурор Казахстана Кожамжаров стал сенатором

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Кайрата Кожамжарова депутатом сената парламента республики, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Кожамжаров Кайрат Пернешович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В минувший понедельник указом главы государства К.Кожамжаров был освобожден от должности генпрокурора "в связи с переходом на другую работу".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/ГЕНПРОКУРОР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]