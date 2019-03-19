Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос

Центр подготовки космонавтов не планирует целенаправленно направлять членов российского отряда космонавтов для участия в наземных изоляционных экспериментах, в том числе к стартовавшему во вторник эксперименту по имитации экспедиции на Луну Sirius-19, сообщил начальник ЦПК Павел Власов.
"Сейчас у нас нет космонавтов, свободных от вахты. Расписание достаточно плотное, чтобы выдвинуть человека", - сказал П.Власов во вторник журналистам.
В то же время он высказал интерес к результатам эксперимента Sirius-19 и других подобных проектов, моделирующих полеты в дальний космос.
"Какие-то элементы из наземных экспериментов будут в дальнейшем использоваться при подготовке экипажа и при выполнении полетов. ЦПК воспользуется результатами. Мы будем акцентировать внимание на тех моментах, которые выявятся здесь", - сказал начальник ЦПК.
Он напомнил, что среди задач подготовки людей к полету в космос - выявление максимального количества сложностей, с которыми люди столкнутся за пределами Земли. "Если (в ходе эксперимента) выяснится, что происходят какие-то изменения, то впоследствии это нам позволит принимать упреждающие меры, чтобы это не происходило в реальном полете или снижалась острота таких проявлений", - сказал П.Власов.
Во вторник в 14:00 мск смешанный экипаж приступил к четырехмесячной имитации экспедиции на Луну в рамках проекта Sirius-19. Эксперимент проходит в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.
"Данный 4-месячный эксперимент имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны с последующим облетом и поиском места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю", - сообщал ранее главный менеджер эксперимента Марк Белаковский.
В составе основного и дублирующего экипажей летчик-космонавт Евгений Тарелкин, а также учёные Полина Кузнецова, Анастасия Степанова, Дарья Жидова, Артем Князев, Дмитрий Глухих, Стефания Федяй (все - Россия), Даниил Дубарь (Белоруссия), Рейнхолд Повилаитис (Reinhold Povilaitis, США) и Аллен Миркадыров (Allen Mirkadyrov, США).
В эксперименте принимают участие специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия", ЦПК им. Гагарина, KBRwyle (США), Airbus DS (ФРГ) и других предприятий аэрокосмической отрасли более чем из 10 стран.
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