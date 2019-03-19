Обязанности президента Казахстана до выборов будет исполнять спикер сената парламента Токаев - Назарбаев

Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента", - сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.
К.Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт (КНР), Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол.
Работал по специальности в центральном аппарате МИД СССР, в зарубежных представительствах.
С марта 1992 года - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, с октября 1994 года - министр иностранных дел Республики Казахстан. С марта 1999 года - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан. С октября 1999 года по январь 2002 года - премьер-министр Казахстана.
С января 2002 года по июнь 2003 года - государственный секретарь - министр иностранных дел, с июня 2003 года по январь 2007 года - министр иностранных дел.
Был назначен депутатом сената парламента Казахстана указом президента, затем стал председателем палаты.
Во вторник Н.Назарбаев заявил о своей отставке.
Согласно Конституции, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента; при невозможности председателя сената принять на себя полномочия президента они переходят к председателю мажилиса парламента; при невозможности председателя мажилиса принять на себя полномочия президента они переходят к премьер-министру республики.
Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя сената, председателя мажилиса, премьер-министра. В этом случае замещение вакантных государственных должностей осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией.
Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.
В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.
В своем обращении Н.Назарбаев также подтвердил, что сохранит пост главы Совбеза страны.
Законом "О Совете безопасности Республики Казахстан" устанавливается, что Н.Назарбаеву, как первому президенту страны - Елбасы (лидер нации), пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности.
Закон определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совбеза. К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях. Вместе с тем по решению председателя Совбеза могут рассматриваться и другие задачи в соответствии с законодательством.
Совет безопасности Казахстана был создан в 1991 году как консультативно-совещательный орган, образуемый президентом страны для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»