Грузоперевозки в Азербайджане в январе-феврале 2019г увеличились на 1,3%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-феврале 2019 года составил 32,8 млн тонн, что на 1,3% больше показателя января-февраля 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 78,7%, на долю госсектора – 21,3%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-февраль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1,7%.
За отчетный период по железной дороге перевезено 2,2 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 2,7% больше показателя января-февраля 2018 года.
Морским транспортом перевезено 1 млн 24,4 тыс. тонн различных грузов (спад на 27,1%), автомобильным транспортом –19,3 млн тонн (рост на 2,2%), воздушным – 30,2 тыс. тонн (спад на 10,4%).
По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 6 млн 459,6 тыс. тонн нефти (спад на 3,3%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»