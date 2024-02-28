Двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и РФ в 2023г выросли на 11% - Мустафаев

Двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и РФ в 2023 году выросли более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель главы правительста Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе Российско-азербайджанского межрегионального форума в Минеральных Водах в среду.

"В прошлом году общий объем двусторонних грузоперевозок между нашими странами вырос более чем на 11 %. Знаковым проектом, реализуемым Азербайджаном и Россией, является проект развития международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что коридор обеспечивает оптимальную возможность для перевозки грузов из Южной Азии в Европу через территорию двух стран. "В 2023 году в объеме грузоперевозок по коридору (МТК "Север-Юг" - ИФ) зафиксировали прирост почти на 17%", - отметил Мустафаев.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", на укрепление связей двух стран, в том числе, повлияло открытие в марте прошлого года таможенно-пропускного пункта "Ханоба". Он выразил уверенность, что открытие пункта пропуска будет в дальнейшем способствовать развитию экономических отношений, расширению товарооборота и увеличению объема грузоперевозок между РФ и Азербайджаном.