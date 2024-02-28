Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8414 RUR   0.0184 GBR   2.1532 TRY   0.0546

Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 78.87 +1.29 Brent 82.66 +0.99

Транспорт и связь 28.02.2024 17:16

Двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и РФ в 2023г выросли на 11% - Мустафаев

Двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и РФ в 2023 году выросли более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель главы правительста Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе Российско-азербайджанского межрегионального форума в Минеральных Водах в среду.

"В прошлом году общий объем двусторонних грузоперевозок между нашими странами вырос более чем на 11 %. Знаковым проектом, реализуемым Азербайджаном и Россией, является проект развития международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что коридор обеспечивает оптимальную возможность для перевозки грузов из Южной Азии в Европу через территорию двух стран. "В 2023 году в объеме грузоперевозок по коридору (МТК "Север-Юг" - ИФ) зафиксировали прирост почти на 17%", - отметил Мустафаев.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", на укрепление связей двух стран, в том числе, повлияло открытие в марте прошлого года таможенно-пропускного пункта "Ханоба". Он выразил уверенность, что открытие пункта пропуска будет в дальнейшем способствовать развитию экономических отношений, расширению товарооборота и увеличению объема грузоперевозок между РФ и Азербайджаном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, РОСТ


Похожие новости


Азербайджан в 2024г намерен принять более 600 тыс. российских туристов Товарооборот Азербайджана и РФ по итогам 2024г может превысить рекорд 2023г - Мустафаев Азербайджан просит снять ограничение на ввоз российского риса или установить квоту Азербайджан 19-25 февраля поставил в РФ 1,8 млн яиц Азербайджан на прошлой неделе поставил в РФ 2,1 млн яиц «Уральские авиалинии» планируют начало рейсов из Жуковского в Баку не ранее марта Самолет AZAL, следовавший из Москвы в Гянджу, из-за тумана совершил посадку в Баку Премьеры Азербайджана и РФ провели телефонный разговор, обсудили вопросы укрепления партнерства Баку и Москвы РФ призывает к сдержанности в связи с инцидентом на границе Армении и Азербайджана - Песков Азербайджан и Турция к 12 февраля ввезли в РФ почти 20 млн яиц

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az