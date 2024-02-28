Двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и РФ в 2023г выросли на 11% - Мустафаев

Двусторонние грузоперевозки между Азербайджаном и РФ в 2023 году выросли более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель главы правительста Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе Российско-азербайджанского межрегионального форума в Минеральных Водах в среду.
"В прошлом году общий объем двусторонних грузоперевозок между нашими странами вырос более чем на 11 %. Знаковым проектом, реализуемым Азербайджаном и Россией, является проект развития международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что коридор обеспечивает оптимальную возможность для перевозки грузов из Южной Азии в Европу через территорию двух стран. "В 2023 году в объеме грузоперевозок по коридору (МТК "Север-Юг" - ИФ) зафиксировали прирост почти на 17%", - отметил Мустафаев.
По его словам, которые приводит "Интерфакс", на укрепление связей двух стран, в том числе, повлияло открытие в марте прошлого года таможенно-пропускного пункта "Ханоба". Он выразил уверенность, что открытие пункта пропуска будет в дальнейшем способствовать развитию экономических отношений, расширению товарооборота и увеличению объема грузоперевозок между РФ и Азербайджаном.
Байрамов и Бербок обсудили состояние и перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном
Байрамов, Мирзоян и Бербок проводят встречу в Берлине
Алиев: мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе
Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии
Счетпалата Азербайджана выявила ряд недочетов в Госагентстве ОМС
Азербайджан в 2024г намерен принять более 600 тыс. российских туристов
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Болгария обещает увеличить военную помощь Украине, военных направлять туда не планирует
Байден издаст указ о запрете передачи личных данных американцев в Россию, КНР и еще ряд стран
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще
AccessBank объявляет Тендер на отправку профильных и массовых СМС
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы