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СНГ 20.03.2019 15:05

Парламент Казахстана принял поправку в конституцию по переименованию Астаны в город Нурсултан

Парламент Казахстана на совместном заседании нижней и верхней палат в среду, рассмотрев в двух чтениях, принял закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", предусматривающий внесение поправки касательно переименования Астаны в город Нурсултан, передал корреспондент агентства.

Голосование прошло в двух чтениях, решение было принято единогласно.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Алия Ракишева на совместном заседании палат парламента сообщала, что данный проект закона направлен на изменение названия столицы Астана на Нурсултан.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее в среду предложил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии столицы.

"Мы должны увековечить его великое имя. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал К. Токаев в ходе принесения присяги народу Казахстана.

Кроме того он предложил воздвигнуть в Астане в честь первого президента монумент.

"Предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства", - сказал К.Токаев.

19 марта казахстанский лидер Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.

В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРЛАМЕНТ, АСТАНА, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ


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