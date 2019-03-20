Мэй подтвердила, что хочет провести новое голосование по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена вновь представить на голосование в палату общин Великобритании соглашение по Brexit, добавив к нему свои предложения и последние договоренности с ЕС, говорится в письме председателю Евросовета Дональду Туску.

"Я все еще намерена провести голосование по (уже согласованной с ЕС - ИФ) сделке в палате общин", - заметила Т.Мэй в письме.

Т.Мэй пояснила, что она планировала провести еще одно голосование по Brexit в британском парламенте на этой неделе, однако спикер парламента потребовал, чтобы новое голосование прошло только в случае внесения значительных изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Т.Мэй отметила, что, по ее мнению, участие Великобритании в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае, не входит в интересы ни Великобритании, ни ЕС.

Она также попросила Европейский совет одобрить дополнительные документы, которые Т.Мэй ранее согласовала с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге. Это позволит, отмечает Т.Мэй, представить документы британскому парламенту, и подтвердить, что британское правительство изменило свое предложение по сделке по Brexit.

Также Т.Мэй отметила, что она намерена внести ряд национальных предложений, касающихся Brexit.

Премьер отметила, что Великобритании потребуется продление сроков Brexit до 30 июня 2019 года, так как после одобрения сделки обеим палатам британского парламента потребуется принять законопроект по Brexit.

На прошлой неделе после встречи с Т.Мэй председатель Европейской комиссии заявил в Страсбурге, что на состоявшейся встрече с британским премьером договорился о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Достигнутая в Страсбурге договоренность, заявляла Т.Мэй, означает, что "Европейский союз не сможет применять backstop в течение неопределенного времени", и в случае нарушения этого соглашения Соединенное Королевство будет иметь право устранить backstop.