Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.03.2019 17:47

Мэй подтвердила, что хочет провести новое голосование по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена вновь представить на голосование в палату общин Великобритании соглашение по Brexit, добавив к нему свои предложения и последние договоренности с ЕС, говорится в письме председателю Евросовета Дональду Туску.

"Я все еще намерена провести голосование по (уже согласованной с ЕС - ИФ) сделке в палате общин", - заметила Т.Мэй в письме.

Т.Мэй пояснила, что она планировала провести еще одно голосование по Brexit в британском парламенте на этой неделе, однако спикер парламента потребовал, чтобы новое голосование прошло только в случае внесения значительных изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Т.Мэй отметила, что, по ее мнению, участие Великобритании в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае, не входит в интересы ни Великобритании, ни ЕС.

Она также попросила Европейский совет одобрить дополнительные документы, которые Т.Мэй ранее согласовала с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге. Это позволит, отмечает Т.Мэй, представить документы британскому парламенту, и подтвердить, что британское правительство изменило свое предложение по сделке по Brexit.

Также Т.Мэй отметила, что она намерена внести ряд национальных предложений, касающихся Brexit.

Премьер отметила, что Великобритании потребуется продление сроков Brexit до 30 июня 2019 года, так как после одобрения сделки обеим палатам британского парламента потребуется принять законопроект по Brexit.

На прошлой неделе после встречи с Т.Мэй председатель Европейской комиссии заявил в Страсбурге, что на состоявшейся встрече с британским премьером договорился о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Достигнутая в Страсбурге договоренность, заявляла Т.Мэй, означает, что "Европейский союз не сможет применять backstop в течение неопределенного времени", и в случае нарушения этого соглашения Соединенное Королевство будет иметь право устранить backstop.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


Отсрочка Brexit может стоить британскому правительству 1 млрд фунтов в месяц Brexit приведет к выводу финсектором из Британии $1,2 трлн активов - исследование ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit - Барнье Мэй намерена провести еще одно парламентское голосование по Brexit 12 марта Мэй считает возможным выход Британии из ЕС с соглашением в установленный срок Евросоюз может отложить Brexit до 2021г при запросе от Великобритании - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]