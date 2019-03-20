Украина планирует к следующей зиме накопить в ПХГ около 20 млрд куб. м газа - глава Нафтогаза

Украина планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров против обычного объема, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров, сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью "РБК-Украина".

"Мы проводили оценку, что нам нужно для того, чтобы пережить самый жесткий вариант. Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в "подземку" на 3 млрд кубометров газа больше того объема, который мы туда обычно закладываем", - сказал А.Коболев.

Он заявил, что такие меры предосторожности связаны с ожиданием неудачного итога переговоров о продлении контракта с РФ на транзит газа через ГТС Украины, что может привести к дефициту газа в стране и росту на него цен ближайшей зимой.

Как сообщалось, Украина настаивает на подписании контракта с "Газпромом" на транзит газа после 2019 года по европейским правилам и с безусловным выполнением уже принятых решений Стокгольмского арбитража.

В свою очередь, "Газпром" в ходе прошедших в январе 2019 года трехсторонних переговоров предложил продлить действующие контракты с "Нафтогазом" без проведения каких-либо консультаций.

Текущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года.

Сообщалось также, что в нынешний сезон отбора газа из подземных хранилищ - он стартовал 7 ноября 2018 года - Украина вошла с запасами в объеме 17 млрд 194,96 млн кубометров. За период до 16 марта 2019 года запасы в ПХГ сократились на 47,2%, до 9 млрд 80,12 млн кубометров.

В 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ Украины превысил его закачку на 0,82 млрд кубометров, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд кубометров.