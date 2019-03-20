Украина планирует к следующей зиме накопить в ПХГ около 20 млрд куб. м газа - глава Нафтогаза

Украина планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров против обычного объема, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров, сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью "РБК-Украина".
"Мы проводили оценку, что нам нужно для того, чтобы пережить самый жесткий вариант. Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в "подземку" на 3 млрд кубометров газа больше того объема, который мы туда обычно закладываем", - сказал А.Коболев.
Он заявил, что такие меры предосторожности связаны с ожиданием неудачного итога переговоров о продлении контракта с РФ на транзит газа через ГТС Украины, что может привести к дефициту газа в стране и росту на него цен ближайшей зимой.
Как сообщалось, Украина настаивает на подписании контракта с "Газпромом" на транзит газа после 2019 года по европейским правилам и с безусловным выполнением уже принятых решений Стокгольмского арбитража.
В свою очередь, "Газпром" в ходе прошедших в январе 2019 года трехсторонних переговоров предложил продлить действующие контракты с "Нафтогазом" без проведения каких-либо консультаций.
Текущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года.
Сообщалось также, что в нынешний сезон отбора газа из подземных хранилищ - он стартовал 7 ноября 2018 года - Украина вошла с запасами в объеме 17 млрд 194,96 млн кубометров. За период до 16 марта 2019 года запасы в ПХГ сократились на 47,2%, до 9 млрд 80,12 млн кубометров.
В 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ Украины превысил его закачку на 0,82 млрд кубометров, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд кубометров.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
США будут противостоять попыткам подрыва стабильности на Ближнем Востоке - Помпео
Шесть человек погибли при взрыве на химзаводе в Китае, около 30 ранены
Иностранные государства должны РФ почти $40 млрд с учетом советских долгов - проспект
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»