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Финансы 20.03.2019 23:40

ЦБ РФ в 2018г выявил 168 финансовых пирамид, больше чем в 2017г

ЦБ РФ в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид по сравнению со 137 годом раньше, сообщил журналистам директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Мы проводим оценку всего объема ущерба от всех финансовых пирамид, которые в 2018 году действовали на территории Российской федерации. В прошлом году было выявлено несколько больше финансовых пирамид, связано это с тем, что мы открыли отдельно хаб по "нелегалам" в Краснодаре, и хаб по финансовым пирамидам в Хабаровске - специальные центры, которые борются с этим", - сказал В.Лях.

Он отметил, что регулятор следит за всеми проектами, которые имеют признаки финансовых пирамид, и которые рекламируются как финансовые пирамиды. ЦБ оценивает их на предмет реальной деятельности, а не только декларируемой.

"Не все площадки, которые рекламируют свою деятельность как финансовые пирамиды, привлекают деньги, часть из них только рекламируются, а деньги не привлекают", - сказал В.Лях.

"Задача Банка России заключается в том, чтобы, во-первых, минимизировать ущерб от деятельности финансовых пирамид, а во-вторых, чтобы сами финансовые пирамиды, даже если они появляются, прожили минимальное количество времени от своего появления и не успевали нанести ущерб гражданам", - подчеркнул В.Лях.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЦЕНТРОБАНК,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]