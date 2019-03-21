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Дальнее зарубежье 21.03.2019 09:01

В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

Стражи порядка спасли 51 школьника после того, как водитель угнал и поджег автобус, в котором они находились, передает в среду итальянское агентство АНСА.

Инцидент произошел в итальянской провинции Кремона.

По данным агентства, за рулем находился 57-летний выходец из Сенегала. Мужчина угнал школьный автобус и затем разлил по нему бензин.

Он кричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море" и что никто из пассажиров автобуса не выживет, сообщают очевидцы.

После того, как полиция остановила автобус, водитель его поджег, однако стражам порядка удалось быстро эвакуировать всех находившихся в нем людей.

В результате инцидента никто не пострадал, но 14 человек доставлены в больницу из-за жалоб на отравление продуктами горения.

Позднее стало известно, что 57-летний сенегалец получил гражданство Италии в 2004 году и ранее попадал в поле зрения полиции.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АВТОБУС, ШКОЛЬНИКИ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]