В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

Стражи порядка спасли 51 школьника после того, как водитель угнал и поджег автобус, в котором они находились, передает в среду итальянское агентство АНСА.
Инцидент произошел в итальянской провинции Кремона.
По данным агентства, за рулем находился 57-летний выходец из Сенегала. Мужчина угнал школьный автобус и затем разлил по нему бензин.
Он кричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море" и что никто из пассажиров автобуса не выживет, сообщают очевидцы.
После того, как полиция остановила автобус, водитель его поджег, однако стражам порядка удалось быстро эвакуировать всех находившихся в нем людей.
В результате инцидента никто не пострадал, но 14 человек доставлены в больницу из-за жалоб на отравление продуктами горения.
Позднее стало известно, что 57-летний сенегалец получил гражданство Италии в 2004 году и ранее попадал в поле зрения полиции.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»