Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.03.2019 11:00

Мэй сожалеет, что Великобритания не сможет выйти из ЕС 29 марта

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что считает 30 июня 2019 года крайним сроком для вывода своей страны из ЕС.

"Я не намерена откладывать Brexit дольше, чем на 30 июня", - сказала она в Лондоне.

При этом Т.Мэй напомнила, что первоначальный план по выходу из ЕС 29 марта 2019 года не удалось реализовать. "Эта отсрочка лично у меня вызывает сожаление", - отметила премьер.

Она напомнила, что попросила ЕС перенести Brexit до 30 июня в связи с тем, что британский парламент пока не смог одобрить согласованную Лондоном с Брюсселем сделку по условиям выхода из ЕС. Ожидается, что эту тему лидеры стран ЕС обсудят на саммите позже на этой неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, СРОКИ


Похожие новости


Мэй не собирается проводить повторный референдум по Brexit Большинство британцев назвали процесс Brexit унижением для страны - опрос Британцы предпочитают выход из ЕС без соглашения переносу Brexit - опрос Британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения о выходе - спикер Британский парламент может во вторник проголосовать по Brexit, если будут шансы на поддержку соглашения - министр Мэй попросит парламент до 20 марта одобрить соглашение по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]