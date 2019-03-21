Высокая централизация процесса принятия решений в Казахстане сохранится после отставки Назарбаева - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает плавного перехода власти в Казахстане (BBB-/Стабильный/A-3) после отставки президента Нурсултана Назарбаева.
"Мы ожидаем, что политика, проводимая правительством, в целом не изменится, как и высокая централизация процесса принятия решений. По нашим прогнозам, г-на Назарбаев сохранит значительное влияние на проводимую в стране политику", - говорится в сообщении рейтингового агентства.
Там напомнили, что закон, утвержденный парламентом страны в 2018 году, увеличивает "властные полномочия Совета безопасности Республики Казахстан и наделяет Нурсултана Назарбаева правом пожизненно возглавлять его в качестве председателя и пользоваться правом вето в вопросах, касающихся внутренней стабильности, внешней и оборонной политики".
Кроме того, Н.Назарбаев останется председателем правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета.
В связи с этим, считают в S&P, "сохраняются риски, связанные с переходом власти".
"Мы полагаем, что конституционные изменения, одобренные парламентом Республики Казахстан в марте 2017 года и призванные повысить роль кабинета министров и парламента, могут способствовать повышению предсказуемости будущих политических решений, но только в средне- и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года, возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»