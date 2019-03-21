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Регион 21.03.2019 12:24

Высокая централизация процесса принятия решений в Казахстане сохранится после отставки Назарбаева - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает плавного перехода власти в Казахстане (BBB-/Стабильный/A-3) после отставки президента Нурсултана Назарбаева.

"Мы ожидаем, что политика, проводимая правительством, в целом не изменится, как и высокая централизация процесса принятия решений. По нашим прогнозам, г-на Назарбаев сохранит значительное влияние на проводимую в стране политику", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Там напомнили, что закон, утвержденный парламентом страны в 2018 году, увеличивает "властные полномочия Совета безопасности Республики Казахстан и наделяет Нурсултана Назарбаева правом пожизненно возглавлять его в качестве председателя и пользоваться правом вето в вопросах, касающихся внутренней стабильности, внешней и оборонной политики".

Кроме того, Н.Назарбаев останется председателем правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета.

В связи с этим, считают в S&P, "сохраняются риски, связанные с переходом власти".

"Мы полагаем, что конституционные изменения, одобренные парламентом Республики Казахстан в марте 2017 года и призванные повысить роль кабинета министров и парламента, могут способствовать повышению предсказуемости будущих политических решений, но только в средне- и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года, возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА, S&P


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]