В Финляндии особо активны разведки РФ и КНР, утверждает полиция безопасности

В Финляндии в последнее время активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств. Особую активность проявляют разведки России и Китая, говорится в обнародованном в четверг ежегоднике полиции безопасности (SUPO).
Там отмечается, что в основном разведывательной деятельностью занимаются лица под дипломатическим прикрытием.
"Дипломатическое прикрытие является типичным, но не единственным. В Финляндии есть как постоянно находящиеся здесь сотрудники разведки, так и приезжающие сюда", - приводит портал Yle слова руководителя SUPO Антти Пелттари (Antti Pelttar).
По данным финляндской контрразведки, особый интерес зарубежные спецслужбы проявляют ко внешней политике и политике безопасности страны, ее отношениям с НАТО.
В минувшем году особенно активизировалась кибер-разведка иностранных государств, говорится в отчете.
Вместе с тем применяются и традиционные способы разведки, в том числе вербовка людей, с помощью которых зарубежные спецслужбы надеются не только получить интересующую их информацию, но и повлиять на принятие политических решений и на настроения общественности, отмечает контрразведка Финляндии.
Начиная с лета 2017 года в Финляндии сохраняется второй, повышенный уровень террористической угрозы (всего их четыре: низкий, повышенный, высокий и очень высокий). В стране проживают около 370 потенциальных террористов, все они находятся под особым наблюдением, говорится в ежегоднике.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»