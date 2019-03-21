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Дальнее зарубежье 21.03.2019 18:41

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал "Глобу".

По его данным, задержание провела федеральная полиция Бразилии в городе Рио-де-Жанейро в рамках широкомасштабного антикоррупционного расследования.

Ранее М.Темер неоднократно заявлял, что не делал ничего противозаконного.

М.Темер пришел к власти в августе 2016 года после импичмента прежнего президента Бразилии Дилмы Русеф. Срок его президентства завершился в январе этого года после вступления в должность нынешнего президента страны Жаира Болсонару.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]