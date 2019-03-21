Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал "Глобу".
По его данным, задержание провела федеральная полиция Бразилии в городе Рио-де-Жанейро в рамках широкомасштабного антикоррупционного расследования.
Ранее М.Темер неоднократно заявлял, что не делал ничего противозаконного.
М.Темер пришел к власти в августе 2016 года после импичмента прежнего президента Бразилии Дилмы Русеф. Срок его президентства завершился в январе этого года после вступления в должность нынешнего президента страны Жаира Болсонару.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»