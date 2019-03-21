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Регион 21.03.2019 21:44

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу об аресте активов Газпрома по иску Нафтогаза

Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа, сообщила российская компания.

Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция).

"Газпром" продолжит защищать свои права", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. В связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года "Газпром" подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.

НАК "Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" $2,6 млрд по итогам решений Стокгольмского арбитража. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции.

18 июня 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял приказ об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса. Приказ был принят по просьбе "Нафтогаза Украины" в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

13 сентября 2018 года приказ был отменен под обязательство "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского суда по транзитному контракту.

Сс фф ав* аз

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАФТОГАЗ, ГАЗПРОМ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]