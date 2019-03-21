Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу об аресте активов Газпрома по иску Нафтогаза

Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа, сообщила российская компания.
Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция).
"Газпром" продолжит защищать свои права", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. В связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года "Газпром" подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.
НАК "Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" $2,6 млрд по итогам решений Стокгольмского арбитража. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции.
18 июня 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял приказ об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса. Приказ был принят по просьбе "Нафтогаза Украины" в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.
13 сентября 2018 года приказ был отменен под обязательство "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского суда по транзитному контракту.
Сс фф ав* аз
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»