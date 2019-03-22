Супруга Саакашвили Сандра Руловс намерена баллотироваться в мэры Зугдиди

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс намерена в мае в качестве кандидата принять участие во внеочередных выборах мэра Зугдиди, административного центра края Самегрело-Верхняя Сванетия на западе Грузии.
Ее кандидатуру на пост мэра Зугдиди в пятницу выдвинуло оппозиционное объединение "Сила в единстве".
"Мы уверены в безоговорочной победе Сандры Руловс на предстоящих выборах мэра в Зугдиди, если выборы не будут сфальсифицированы властями", - заявил на брифинге лидер объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе.
На состоявшихся в 2016 году парламентских выборах С.Руловс баллотировалась в Зугдидском районе от бывшей партии власти "Единое национальное движение", однако во втором туре выборов сняла свою кандидатуру, объяснив свое решение фальсификацией властями итогов первого тура голосования.
Пост мэра Зугдиди остается вакантным с осени 2018 года, когда бывший градоначальник Лаша Гогия был задержан правоохранительными органами по обвинению в получении взятки.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»