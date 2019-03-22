Взрыв на электростанции на Крите привел к перебоям с энергоснабжением

Взрыв прогремел в пятницу на электростанции близ греческого города Ираклиона на острове Крит, сообщает интернет-портал греческой газеты "Катимерини".

По данным издания, пострадавших в результате инцидента нет, но из-за взрыва на острове наблюдаются перебои с энергоснабжением.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.