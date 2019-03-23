"Татнефть" ведет переговоры по участию в СП в Казахстане, Узбекистане, Ираке - компания

"Татнефть" ведет переговоры по участию в совместных проектах в Казахстане, Узбекистане, Ираке, говорится в сообщении пресс-службы компании по итогам совета директоров в субботу.

Совет директоров, в частности, обсудил стратегию развития компании за пределами Татарстана.

Компания сообщила, что в 2019 году были возобновлены работы по увеличению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин на месторождении Готурдепе в Туркменистане.

В России за пределами Татарстана "Татнефть" в текущем году запланировала пробную эксплуатацию 11 скважин в Ненецком автономном округе (НАО) и отмечает перспективность работ в этом регионе. В 2025 году ожидаемый годовой объем добычи нефти в округе должен составить 1,5 млн тонн.

"Продолжается работа по подготовке к геологоразведочным работам и разработке доманиковых отложений на лицензионных участках Савицкий и Журавлевский в Оренбургской области. Запланированы значительные инвестиции в дальнейшее поисково-разведочное бурение, сейсморазведку на участках ООО "Татнефть-Самара", ОАО "Калмнефтегаз", ЗАО "КалмТатнефть", - говорится в пресс-релизе.

В целом в текущем году "Татнефть" ожидает получить прирост запасов за пределами Татарстана в объеме 3,8 млн тонн нефти и 35,8 млн тонн - ресурсов.

Совет директоров отметил важную роль геологоразведочных работ на внешних проектах, в том числе для стабилизации добычи нефти до 2050 года.

Кроме того, совет директоров обсудил исполнение целей и проектов инновационно-технологической стратегии. Согласно ожиданиям, внедрение инноваций обеспечит прирост EBITDA к 2030 году в объеме 34,6 млрд рублей по бизнес-направлению "Разведка и добыча", 21,5 млрд - "Нефтегазпереработка", 6,5 млрд - "Шинный бизнес", 0,7 млрд - "Энергетика", 0,6 млрд - "Рознично-сбытовая сеть" и 0,5 млрд - по направлению "Машиностроение".

Большая часть запасов "Татнефти" расположена на территории республики Татарстан. Компания обладает лицензиями в Татарстане, Калмыкии, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях и Ненецком автономном округе. Исполнение программы геологоразведочных работ на контрактных участках компании в Ливии и Сирии приостановлено до стабилизации ситуации в этих регионах.

Сообщалось, что "Татнефть" и "Узбекнефтегаз" обсуждают совместную разработку месторождений, в том числе и по Приташкентскому инвестиционному блоку, а также создание в перспективе совместного предприятия в Узбекистане. Также "Узбекнефтегаз" предложил "Татнефти" принять участие в эксплуатации Ферганского НПЗ.

В Казахстане "Татнефть" сотрудничает с "Озенмунайгаз" (дочерняя компания АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз") по внедрению в производство новых технологий нефтедобычи.

В 2015 году совет директоров "Татнефти" рассматривал вопрос об открытии представительства компании в Ираке, в том же году менеджмент "Татнефти" встречался с делегацией Курдского автономного региона Ирака.

Совет директоров "Татнефти" в сентябре 2018 года утвердил стратегию развития на период до 2030 года. К 2030 году "Татнефть" намерена увеличить добычу нефти до 38,4 млн тонн в год при 100%-ном восполнении запасов. Предполагается, что основная часть добытой нефти - 31,4 млн тонн - будет приходиться на "традиционную" нефть, добываемую в Татарстане, еще 2,1 млн тонн - на сверхвязкую нефть, также добываемую в республике. Помимо этого, 3,5 млн тонн обеспечит развитие ГРР и использование инновационных методов добычи. Кроме того, 1,5 млн тонн будет добыто вне республики, в том числе 1,4 млн тонн - на месторождениях в Ненецком автономном округе. Компания отмечала, что цели по добыче нефти не учитывают возможные ограничения в рамках ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что группа "Татнефть" в 2019 году из-за сделки ОПЕК+ планирует сохранить добычу на уровне 2018 года - в объеме 29,5 млн тонн, ПАО "Татнефть" - 29,2 млн тонн. "Дочки" компании за пределами Татарстана, как ожидается, добудут 300 тыс. тонн нефти - также на уровне 2018 года.