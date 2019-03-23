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СНГ 23.03.2019 23:20

Послы G7 выразили главе МВД Украины обеспокоенность деятельностью экстремистских движений - СМИ

Послы стран "Большой семерки" (G7) направили письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, в котором выразили обеспокоенность угрозой деятельности "экстремистских движений" в Украине и возможного срыва выборов президента, сообщает издание "Радио Свобода".

Журналист Кристофер Миллер в своей статье пишет, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) получило копии двух писем, подготовленных группой послов G7 по поддержке реформ на Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

В письме А.Авакову от 15 марта, французский посол в Киеве Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов указывает, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", - писала И.Дюмон.

Журналист в своей статье указывает, что в письме содержится "завуалированная отсылка" на партию "Национальный корпус" и националистическое движение "Национальные дружины".

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подтвердил "Радио Свобода", что министр А.Аваков получил письмо от дипломатов. По его словам, позиция главы МВД относительно экстремистских политических движений в Украине "остается твердой и бесспорной".

А.Шевченко напомнил, что руководители радикальных образований "были предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс приведут к соответствующим последствиям".

"Красные линии были проведены - никаких запугиваний, агрессии, насилия или других попыток силовым способом повлиять на выборы", - приводит издание слова представителя МВД Украины.

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Тэги: УКРАИНА, РАДИКАЛЫ, G7, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]