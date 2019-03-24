Спасательные работы на пароме Viking Sky завершены - компания-оператор

Эвакуация пассажиров с парома Viking Sky завершена, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде, информирует компания-оператор парома Viking Ocean Cruises.
Всего вертолетами с борта парома были эвакуированы 479 человек из 1373 пассажиров. При этом 17 человек госпитализированы, некоторые с ушибами и переломами.
Компания-оператор поблагодарила спасателей за помощь.
Ранее представители экстренных служб Норвегии заявили, что остающимся на борту парома людям ничего не угрожает. Сейчас на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Паром сопровождают один буксир и два судна сопровождения.
Следующий выход Viking Sky в море, намеченный на 27 марта, отменен.
Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне. У судна отказали двигатели. В районе инцидента наблюдались сложные метеорологические условия. Кроме того, существовала угроза, что судно выбросит на скалы.
В составе экипажа парома Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, числятся трое граждан РФ, сообщало посольство России в Норвегии. Значительная часть пассажиров парома - это британцы и американцы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»