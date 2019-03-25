Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля

Румыния и Гондурас в воскресенье объявили о признании Иерусалим столицей Израильского государства, соответствующие заявления сделаны главой румынского МИД Виорикой Денчилэ и президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам.
Обе страны намерены перенести в Иерусалим посольства.
Западные СМИ отмечают, что эти шаги уже приветствовали в Тель-Авиве.
Между тем, пресса указала на высказывания президента Румынии Клауса Иоханниса, который заявил, что премьер-министр не провел с ним необходимых консультаций. При этом он обвинил правительство Румынии в "полном невежестве" в делах внешней политики.
В конце прошлого года президент США признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе в этот город американского посольства. Аналогичное решение затем приняла Гватемала.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»