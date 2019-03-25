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Дальнее зарубежье 25.03.2019 10:20

Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля

Румыния и Гондурас в воскресенье объявили о признании Иерусалим столицей Израильского государства, соответствующие заявления сделаны главой румынского МИД Виорикой Денчилэ и президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам.

Обе страны намерены перенести в Иерусалим посольства.

Западные СМИ отмечают, что эти шаги уже приветствовали в Тель-Авиве.

Между тем, пресса указала на высказывания президента Румынии Клауса Иоханниса, который заявил, что премьер-министр не провел с ним необходимых консультаций. При этом он обвинил правительство Румынии в "полном невежестве" в делах внешней политики.

В конце прошлого года президент США признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе в этот город американского посольства. Аналогичное решение затем приняла Гватемала.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ГОНДУРАС, ИЗРАИЛЬ, СТОЛИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]