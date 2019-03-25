Специальная королевская комиссия займется расследованием теракта в новозеландском Крайстчерче

Правительство Новой Зеландии поручит расследование теракта в мечетях города Крайстчерч специальной королевской комиссии, заявила в понедельник на пресс-конференции премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
"Сегодня кабинет министров принял решение о том, что расследованием (теракта в Крайстчерче - ИФ) займется королевская комиссия", - заявила она.
"Очень важно добраться до истины в расследовании того, как был совершен теракт, и что можно было предпринять, чтобы это предотвратить, если это было возможно", - отметила Дж.Ардерн.
Главный подозреваемый в организации теракта в Крайстчерче предстанет перед судом 5 апреля. По словам премьер-министра, этот человек до совершения нападения не попадал в поле зрения властей.
15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.
После нападения Дж.Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»