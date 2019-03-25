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Дальнее зарубежье 25.03.2019 12:25

"Люфтганза" отменила 22 рейса из-за проблем с программным обеспечением

Германская авиакомпания "Люфтганза" намерена отменить 22 рейса в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии, сообщил в понедельник интерет-портал журнала "Шпигель" со ссылкой на пресс-службу компании.

Накануне вечером "Люфтганза" сообщила, что в аэропорту Франкфурта-на-Майне, крупнейшем в ФРГ, из-за проблем в компьютерной системе пострадали 2 тыс. ее клиентов.

По данным самого аэропорта, в понедельник планируется отменить не менее 35 рейсов из 1,4 тыс.

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Тэги: ФРГ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]