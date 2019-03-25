ASCO принял в эксплуатацию танкер «Зангезур» после капремонта

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) приняло в эксплуатацию после капремонта танкер «Зангезур», говорится в сообщении общества.
«Ремонтные работы осуществлялись на Зыхском судоремонтном и судостроительном заводе. В процессе ремонта были очищены и покрашены надводные и подводные детали танкера, палуба и машинное отделение и верхние строения. Отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, вспомогательные механизмы, установки», - отмечается в информации.
Кроме того, в ходе ремонта осуществлены электромонтажные работы, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.
«По завершении ремонта, танкер успешно прошел морские испытания и привлечен к перевозке нефти и нефтепродуктов», - говорится в сообщении.
Танкер «Зангезур» построен в 2009 году. Длина судна составляет 150 метров, ширина – 17,3 метра, грузоподъемность – 13 тыс. тонн.
В настоящее время танкерный флот ASCO включает 23 судна.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»