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Транспорт и связь 25.03.2019 13:36

ASCO принял в эксплуатацию танкер «Зангезур» после капремонта

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) приняло в эксплуатацию после капремонта танкер «Зангезур», говорится в сообщении общества.

«Ремонтные работы осуществлялись на Зыхском судоремонтном и судостроительном заводе. В процессе ремонта были очищены и покрашены надводные и подводные детали танкера, палуба и машинное отделение и верхние строения. Отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, вспомогательные механизмы, установки», - отмечается в информации.

Кроме того, в ходе ремонта осуществлены электромонтажные работы, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.

«По завершении ремонта, танкер успешно прошел морские испытания и привлечен к перевозке нефти и нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Танкер «Зангезур» построен в 2009 году. Длина судна составляет 150 метров, ширина – 17,3 метра, грузоподъемность – 13 тыс. тонн.

В настоящее время танкерный флот ASCO включает 23 судна.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАРОХОДСТВО, ТАНКЕР, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]