Еврокомиссия завершила подготовку к Brexit без соглашения

Еврокомиссия закончила все приготовления, необходимые на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
"По мере того, как все более и более становится очевидным, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, сегодня ЕК завершила все приготовления на случай Brexit без соглашения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Еврокомиссия продолжит призывать граждан и бизнесменов из стран ЕС ознакомиться с последствиями Brexit без соглашения, чтобы они также подготовились на случай такого сценария.
Как ожидается, на это неделе в британском парламенте пройдет очередное голосование по соглашению по Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркивала, что голосование состоится, только если она увидит, что депутаты головы поддержать сделку по Brexit.
Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания покинет ЕС 22 мая. Если проголосуют против соглашения, то до 12 апреля Т.Мэй должна будет решить, как события будут развиваться дальше. Британия может выбрать один из нескольких вариантов: попросить у ЕС очередное продление сроков Brexit, выйти из ЕС без соглашения или же прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая инициировала Brexit.
На фоне нестабильной ситуации с Brexit петиция в поддержку отказа от выхода Великобритании из ЕС набрала порядка 4 млн подписей.
Накануне британское издание The Sunday Times сообщало, что не менее 11 министров британского правительства намерены обратиться к Т.Мэй с требованием уйти с поста.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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