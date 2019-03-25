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ТЭК 25.03.2019 15:50

Nord Stream 2 надеется получить разрешение Дании на строительство газопровода

Компания Nord Stream 2 надеется получить в срок разрешение от Копенгагена на строительство участка газопровода в водах Дании, заявил представитель компании Йенс Мюллер.

"Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение",- сказал Й.Мюллер в понедельник на пресс-конференции Союза иностранной прессы в Берлине, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В настоящее время получены разрешения на строительство газопровода от Финляндии, Швеции и Германии. Поданы также два запроса на строительство властям Дании. Первый запрос - от апреля 2017 года - подан на строительство участка газопровода в территориальных водах Дании. Альтернативный запрос от августа 2018 предполагает строительство в датской исключительной экономической зоне. Пока Копенгаген разрешения не выдал.

По словам представителя компании, обычно такие запросы рассматривают 8-12 месяцев.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, РАЗРЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]