Nord Stream 2 надеется получить разрешение Дании на строительство газопровода

Компания Nord Stream 2 надеется получить в срок разрешение от Копенгагена на строительство участка газопровода в водах Дании, заявил представитель компании Йенс Мюллер.
"Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение",- сказал Й.Мюллер в понедельник на пресс-конференции Союза иностранной прессы в Берлине, отвечая на вопрос "Интерфакса".
В настоящее время получены разрешения на строительство газопровода от Финляндии, Швеции и Германии. Поданы также два запроса на строительство властям Дании. Первый запрос - от апреля 2017 года - подан на строительство участка газопровода в территориальных водах Дании. Альтернативный запрос от августа 2018 предполагает строительство в датской исключительной экономической зоне. Пока Копенгаген разрешения не выдал.
По словам представителя компании, обычно такие запросы рассматривают 8-12 месяцев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»