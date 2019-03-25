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Трамп доверяет генпрокурору США в вопросе о том, как и в каком объеме публиковать доклад Мюллера - Белый дом

Президент США Дональд Трамп полностью доверяет генпрокурору Уильяму Барру в вопросе о том, как именно публиковать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о неподтвердившихся данных о сговоре его предвыборного штаба с РФ, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, что президент делает то, что он и должен делать: он оставляет решение по этому вопросу генпрокурору", - сказала С.Сандерс в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос о том, каким образом может быть опубликован доклад.

"И мы увидим, какое решение он (генпрокурор У.Барр - ИФ) примет по этому поводу", - добавила она.

Говоря о публикации полной версии этого документа в открытом доступе, пресс-секретарь Белого дома отметила, что Д.Трамп не имеет ничего против этого.

"Я не думаю, что у президента есть какая-то проблема с этим", - подчеркнула С.Сандерс.

По ее словам, Д.Трамп "самый открытый и доступный президент в современной истории" США. "Он знает точно, что было, а чего не было", - добавила она.

23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру. В свою очередь У.Барр 24 марта передал на рассмотрение Конгресса письмо по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в Конгресс.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

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Тэги: США, МЮЛЛЕР, ДОКЛАД, РЕШЕНИЕ


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