Лидер ИГ Аль-Багдади все еще не пойман - СМИ

Лидер террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади, вероятно, по-прежнему находится на свободе, несмотря на то, группировка недавно потеряла последние территории в Сирии и Ираке, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Силы коалиции не захватывали его, мы не знаем, где он находится", - заявил AP представитель американской коалиции по борьбе с ИГ полковник ВС США Шон Райан.

А.Б.аль-Багдади, 47-летний уроженец иракского города Самарра, остается самым разыскиваемым человеком во всем мире: за его голову назначена награда в $25 млн.

Хотя за последние несколько лет неоднократно поступали сообщения о его гибели, эта информация опровергалась, а его нынешнее местоположение остается загадкой.

В первый и последний раз на публике А.Б.аль-Багдади появлялся в июне 2014 года: тогда он выступал с проповедью в Соборной мечети ан-Нури в иракском городе Мосул, призывая мусульман всего мира присягнуть на верность "халифату".

Ни одно из последующих сообщений о его гибели не подтвердилось.

Так, одна аудиозапись с его участием была записана уже в августе 2018 года. Согласно AP, контекст этих аудиосообщений позволяет утверждать, что они не были записаны заранее, а эксперты уверены в том, что на записях голос самого А.Б.аль-Багдади.

Аудиозапись от августа 2018 года - последнее свидетельство того, что лидер ИГ еще жив и не захвачен в плен.

Иракская разведка предполагает, что он скрывается в пустыне в районе ирако-сирийской границы, используя для перемещения подземные туннели.

"Он не пользуется телекоммуникационным оборудованием или Интернетом, чтобы избежать обнаружения. Когда он хочет встретиться с кем-то из организации, то этих людей доставляют к нему по отдельности на машинах, которые останавливаются примерно в двух часах от места назначения. Затем их везут к нему на мотоциклах", - рассказал AP высокопоставленный представитель американской разведки.

Источники AP в разведке отмечают, что несколько ближайших помощников А.Б.аль-Багдади недавно были убиты или захвачены в плен.

Ополченцы из Сирийских демократических сил объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой ИГ.

Президент США Дональд Трамп в пятницу показал журналистам лист бумаги с картами Ирака и Сирии. На одной из них, как пояснил президент, обозначена территория, которую контролировала ИГ на момент президентских выборов в США в ноябре 2016 года. Эта карта заполнена красным цветом, обозначающим ИГ.

"А вот ИГ сейчас", - заявил президент, показывая на вторую, пустую карту.