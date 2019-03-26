Лидер ИГ Аль-Багдади все еще не пойман - СМИ

Лидер террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади, вероятно, по-прежнему находится на свободе, несмотря на то, группировка недавно потеряла последние территории в Сирии и Ираке, сообщает агентство Associated Press (AP).
"Силы коалиции не захватывали его, мы не знаем, где он находится", - заявил AP представитель американской коалиции по борьбе с ИГ полковник ВС США Шон Райан.
А.Б.аль-Багдади, 47-летний уроженец иракского города Самарра, остается самым разыскиваемым человеком во всем мире: за его голову назначена награда в $25 млн.
Хотя за последние несколько лет неоднократно поступали сообщения о его гибели, эта информация опровергалась, а его нынешнее местоположение остается загадкой.
В первый и последний раз на публике А.Б.аль-Багдади появлялся в июне 2014 года: тогда он выступал с проповедью в Соборной мечети ан-Нури в иракском городе Мосул, призывая мусульман всего мира присягнуть на верность "халифату".
Ни одно из последующих сообщений о его гибели не подтвердилось.
Так, одна аудиозапись с его участием была записана уже в августе 2018 года. Согласно AP, контекст этих аудиосообщений позволяет утверждать, что они не были записаны заранее, а эксперты уверены в том, что на записях голос самого А.Б.аль-Багдади.
Аудиозапись от августа 2018 года - последнее свидетельство того, что лидер ИГ еще жив и не захвачен в плен.
Иракская разведка предполагает, что он скрывается в пустыне в районе ирако-сирийской границы, используя для перемещения подземные туннели.
"Он не пользуется телекоммуникационным оборудованием или Интернетом, чтобы избежать обнаружения. Когда он хочет встретиться с кем-то из организации, то этих людей доставляют к нему по отдельности на машинах, которые останавливаются примерно в двух часах от места назначения. Затем их везут к нему на мотоциклах", - рассказал AP высокопоставленный представитель американской разведки.
Источники AP в разведке отмечают, что несколько ближайших помощников А.Б.аль-Багдади недавно были убиты или захвачены в плен.
Ополченцы из Сирийских демократических сил объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой ИГ.
Президент США Дональд Трамп в пятницу показал журналистам лист бумаги с картами Ирака и Сирии. На одной из них, как пояснил президент, обозначена территория, которую контролировала ИГ на момент президентских выборов в США в ноябре 2016 года. Эта карта заполнена красным цветом, обозначающим ИГ.
"А вот ИГ сейчас", - заявил президент, показывая на вторую, пустую карту.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»