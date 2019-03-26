Признание США суверенитета Израиля над Голанами противоречит международному праву и решениям СБ ООН - президент Ливана

Ситуация на Ближнем Востоке стала заложницей отношений России и США, заявил во вторник президент Ливана Мишель Аун.
"По сути, сегодня ситуация в ближневосточном регионе стала заложницей отношений между РФ и США", - сказал он на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
М.Аун подчеркнул также, что объявление президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами, затрагивает также интересы Ливанской республики.
"Мы считаем, что не имеет права лидер иностранного государства так распоряжаться чужими территориями. Кроме того, это чревато эскалацией социального недовольства, не говоря уже о том, что подобные шаги противоречат самым откровенным образом международной законности и решениям СБ ООН", - сказал ливанский президент.
В свою очередь В.Володин отметил, что "действия США наносят ущерб глобальной безопасности, ранее достигнутым договоренностям".
По словам спикера Госдумы, "все то, что десятилетиями делалось в вопросах достижения мира, поддержания баланса между различными странами, где-то хрупкого, где-то очень непростого, построенного на диалоге и международных договоренностях, сегодня мы видим с вами рушится именно по причине того, что руководство США своими действиями перечеркивает ранее достигнутые договорённости и принимает решения, которые идут вразрез и с резолюцией ООН, международным правам и международными соглашениями".
"Это к добру не приведет", - сказал В.Володин.
По словам спикера Госдумы, "разница между Россией и Соединенными Штатами Америки в вопросе присутствия их в Сирии огромна".
"Если Россия на территории САР присутствует по просьбе и приглашению официально избранной народной власти республики Сирии, то Соединенные штаты присутствуют там незаконно", - отметил председатель Госдумы.
По его словам, "либо в основе политики лежит уважение к выбору народа других стран, уважение суверенитета, либо все это называется агрессией и незаконным вмешательством в жизнь суверенного государства".
"Мы должны это понимать и давать правовую оценку происходящему", - добавил В.Володин.
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