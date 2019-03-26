Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.03.2019 13:13

Признание США суверенитета Израиля над Голанами противоречит международному праву и решениям СБ ООН - президент Ливана

Ситуация на Ближнем Востоке стала заложницей отношений России и США, заявил во вторник президент Ливана Мишель Аун.

"По сути, сегодня ситуация в ближневосточном регионе стала заложницей отношений между РФ и США", - сказал он на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

М.Аун подчеркнул также, что объявление президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами, затрагивает также интересы Ливанской республики.

"Мы считаем, что не имеет права лидер иностранного государства так распоряжаться чужими территориями. Кроме того, это чревато эскалацией социального недовольства, не говоря уже о том, что подобные шаги противоречат самым откровенным образом международной законности и решениям СБ ООН", - сказал ливанский президент.

В свою очередь В.Володин отметил, что "действия США наносят ущерб глобальной безопасности, ранее достигнутым договоренностям".

По словам спикера Госдумы, "все то, что десятилетиями делалось в вопросах достижения мира, поддержания баланса между различными странами, где-то хрупкого, где-то очень непростого, построенного на диалоге и международных договоренностях, сегодня мы видим с вами рушится именно по причине того, что руководство США своими действиями перечеркивает ранее достигнутые договорённости и принимает решения, которые идут вразрез и с резолюцией ООН, международным правам и международными соглашениями".

"Это к добру не приведет", - сказал В.Володин.

По словам спикера Госдумы, "разница между Россией и Соединенными Штатами Америки в вопросе присутствия их в Сирии огромна".

"Если Россия на территории САР присутствует по просьбе и приглашению официально избранной народной власти республики Сирии, то Соединенные штаты присутствуют там незаконно", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "либо в основе политики лежит уважение к выбору народа других стран, уважение суверенитета, либо все это называется агрессией и незаконным вмешательством в жизнь суверенного государства".

"Мы должны это понимать и давать правовую оценку происходящему", - добавил В.Володин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛИВАН, США, ГОЛАНЫ


Похожие новости


До 7 тысяч сирийских беженцев в ближайшее время могут вернуться на родину из Ливана - Минобороны РФ Экс-премьер Ливана призывает Россию побудить Иран отказаться от участия в йеменском конфликте ИГ продолжит существование, если Асад не уйдет с поста президента Сирии, считает влиятельный ливанский политик Москва будет поддерживать действия ливанских силовиков по борьбе с экстремистами - Лавров Патриарх Кирилл призвал сохранить христианское присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке Влиятельный ливанский политик призывает Россию изменить позицию по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]