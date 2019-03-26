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Дальнее зарубежье 26.03.2019 17:39

Facebook удалил более 1,9 тыс. страниц и групп, связанных с Россией - заявление

Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам (социальной сети - ИФ) деятельности", - отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что речь идет о 86 страницах, 64 аккаунтах в Facebook и 1757 группах.

Небольшое количество групп и страниц размешало информацию по таким тематикам, как политическое положение на Украине, в том числе конфликт на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция; также речь шла о ситуации в Крыму.

В заявлении говорится, что данные о расследовании Facebook в отношении этой деятельности были переданы соответствующим правоохранительным органам и органам власти.

Всего, по словам Н.Глейхера, во вторник Facebook удалил 2 632 страниц и групп, включая 1907, имеющих связи с Россией.

В частности, речь идет о 513 страницах и группах, которые являлись частью информационной сети, связанной с Ираном. Она действовала на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Италии, Казахстане, Египте, Индии, Индонезии, Израиле.

Еще 212 удаленных страниц и групп, управляемых из Северной Македонии или из Косово, также вели подобную деятельность.

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Тэги: РОССИЯ, FACEBOOK, СТРАНИЦЫ, УДАЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]