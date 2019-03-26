Токаев взял под личный контроль ситуацию на месторождении Каламкас

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился принять все необходимые меры по локализации возгорания на месторождении Каламкас в прикаспийской Мангистауской области.
"Поручил правительству принять все необходимые меры по локализации очага возгорания и ликвидации ЧП на месторождении "Каламкас". Данный вопрос находится на моем контроле", - написал К.Токаев в своем аккуанте в Twitter во вторник.
Как сообщалось, 13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас начался выброс газоводяной смеси. Ликвидировать последствия происшествия планировалось к вечеру. Однако утром 25 марта в районе скважины 8232 произошло возгорание очага газоводяной смеси. Жертв и пострадавших нет.
Потушить скважину пока не удалось.
Разработкой месторождения Каламкас занимается АО "Мангистаумунайгаз".
АО "Мангистаумунайгаз" является одной из крупных нефтедобывающих компаний в Казахстане. Компания владеет 36 месторождениями нефти и газа, из которых 15 находятся в разработке. В 1996 году компания получила лицензии правительства Казахстана сроком на 25 лет для добычи углеводородного сырья на месторождениях Каламкас, Жетыбай, Асар, Жетыбай Южный, Жетыбай Восточный, Карагие Северное, Оймаша, Алатобе, Бурмаша, Айрантакыр, Бектурлы, Придорожное, Северный Аккар, Ащиагар, Атамбай.
99% акций компании "Мангистаумунайгаз" принадлежат СП Mangistau Investments B.V (владеют казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" и китайская CNPC).
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