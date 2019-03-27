Президент Алиев присвоил начальнику внешней разведки Азербайджана звание генерал-лейтенант

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание генерал-лейтенант начальнику Службы внешней разведки Орхану Султанову.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Кроме этого, президент присвоил высшие воинские звания военнослужащим Службы государственной безопасности (СГБ): генерал-майору Исмаилу Багирову присвоено звание генерал-лейтенанта, полковникам Аразу Ахмедову, Зауру Алиеву и Султану Фарзалиеву – генерал-майора.

Р.Бабаев