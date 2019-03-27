Президент Алиев присвоил начальнику внешней разведки Азербайджана звание генерал-лейтенант

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание генерал-лейтенант начальнику Службы внешней разведки Орхану Султанову.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Кроме этого, президент присвоил высшие воинские звания военнослужащим Службы государственной безопасности (СГБ): генерал-майору Исмаилу Багирову присвоено звание генерал-лейтенанта, полковникам Аразу Ахмедову, Зауру Алиеву и Султану Фарзалиеву – генерал-майора.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»