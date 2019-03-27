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Оборона 27.03.2019 12:39

Президент Алиев присвоил начальнику внешней разведки Азербайджана звание генерал-лейтенант

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание генерал-лейтенант начальнику Службы внешней разведки Орхану Султанову.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Кроме этого, президент присвоил высшие воинские звания военнослужащим Службы государственной безопасности (СГБ): генерал-майору Исмаилу Багирову присвоено звание генерал-лейтенанта, полковникам Аразу Ахмедову, Зауру Алиеву и Султану Фарзалиеву – генерал-майора.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗВАНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]