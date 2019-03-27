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Дальнее зарубежье 27.03.2019 15:14

Стрелок из Новой Зеландии мог получать финансовую поддержку от австрийских экстремистов, заявляет Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что стрелок из Новой Зеландии Брентон Таррант был связан с ультраправым "Индентитарным движением Австрии" и мог получать от организации денежные суммы, сообщает в среду австрийская газета "Тиролер тагесцайтунг".

Как отметил С.Курц после заседания совета министров, власти считают возможным доказать финансовую поддержку, которую Б.Таррант получал от организации, и, следовательно, прямую связь стрелка с экстремистами.

При этом канцлер резко осудил экстремизм, заявив, что никто не должен толерантно относиться к подобному явлению.

"Такой вещи не должно быть в нашей стране и в нашем обществе", - приводит издание слова С.Курца.

В свою очередь, немецкая газета "Вельт" пишет, что, напротив, именно Б.Таррант направлял экстремистам денежные средства.

"Предполагаемый стрелок из Крайстчерча Б.Таррант перед тем, как совершить нападение, пожертвовал 1,5 тыс. евро Мартину Зелльнеру (лидеру "Индентитарного движения" - ИФ) и его организации", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы провели обыск в квартире М.Зелльнера из-за предполагаемых связей с Б.Таррантом. Его компьютер и телефон конфискованы.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.

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Тэги: АВСТРИЯ, НОВЗЕЛАНДИЯ, СТРЕЛОК, СВЯЗИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]