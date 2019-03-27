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Дальнее зарубежье 27.03.2019 15:32

Не дать британцам времени на отзыв Brexit было бы предательством - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что за британцами надо сохранить право на возможность пересмотра планов Brexit и дать им на это время.

"Перед Европейским советом я сказал, что мы должны быть готовыми согласиться на продолжительный перенос (Brexit - ИФ), если Соединенное Королевство этого пожелает, если оно захочет пересмотреть свою стратегию относительно Brexit. Это означало бы, что Великобритания примет участие в Европейских выборах", - заявил Д.Туск, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с докладом об итогах саммита ЕС 21-22 марта.

"А затем мы услышали голоса, говорившие, что это нанесет вред или будет неудобным для некоторых из вас. Скажем ясно: мы не можем согласиться с такого рода рассуждениями. Мы не можем предать здесь волю тех людей, которые хотели бы отозвать статью 50 (Договора о Евросоюзе по выходу из ЕС - ИФ)", - считает глава Евросовета.

По его мнению, это будет предательством миллиона человек, вышедших на манифестацию протеста против Brexit в Великобритании, и растущего числа тех, кто хочет остаться в Европейском союзе.

"Возможно, - отметил Д.Туск, - они недостаточно представлены в британском парламенте, но они должны, по крайней мере чувствовать, что они представлены Европейским союзом на этой ассамблее, потому что они европейцы".

В своем выступлении он в общих чертах повторил, о чем договорились европейские лидеры на саммите 21-22 марта по дальнейшему процессу Brexit.

Д.Туск напомнил два согласованные сценария дальнейшей процедуры. Если на этой неделе британская Палата общин одобрит соглашение по Brexit, в таком случае Европейский совет согласен на техническую отсрочку до 22 мая.

Если соглашение не будет одобрено парламентом Британии на этой неделе, тогда Европейский совет согласится с отсрочкой до 12 апреля, рассчитывая, что Соединенное Королевство объяснит, как оно намерено действовать дальше.

"Как я уже говорил, 12 апреля будет ключевой датой. Соединенное Королевство решит, будет оно или нет организовывать европейские выборы. 12 апреля станет контрольной датой перед прыжком со скалы. После этого у Соединенного Королевства будет выбор: соглашение, отсутствие соглашения, долгосрочный перенос или отзыв статьи 50", - объяснил председатель Европейского совета.

Принимавший участие в этих дебатах председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Я ничего не скажу о Brexit, потому что все уже сказано".

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Тэги: ЕС, BREXIT, ОТСРОЧКА, ТУСК


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