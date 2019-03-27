Суд в Грузии приговорил к пожизненному лишению свободы пастуха по обвинению в убийстве семьи из США

Суд в Грузии на заседании в среду приговорил к бессрочному заключению 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури по обвинению в жестоком убийстве семьи Смит из США.
Приговор суда полностью соответствует содеянному, исходя из характера и тяжести совершенного преступления, а также того, что М.Кобаури не только не признал себя виновным и не покаялся, но и пытался ввести в заблуждение следствие и присяжных, заявил журналистам прокурор Заза Датукишвили.
В минувший понедельник свой вердикт по этому делу единогласно вынесло жюри присяжных, признав М.Кобаури виновным по всем статьям предъявленных обвинений.
Согласно материалам дела, 4 июля 2018 года М.Кобаури встретил в ущелье Хада Душетского района Райана и Лору Смит и их малолетнего сына, которые находились там как туристы. Пастух намерено завел американцев далеко в ущелье к водопаду, где застрелил Р.Смита и его четырехлетнего сына, а затем изнасиловал Л.Смит и задушил ее.
Расследование дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии - причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц. После получения данных судебно-медицинской экспертизы оно было переквалифицировано по статьям УК "изнасилование" и "преднамеренное убийство двух или более лиц с особой жестокостью", что предусматривало в качестве меры наказания лишение свободы от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.
Помощь правоохранительным органам Грузии в расследовании преступления оказывали сотрудники ФБР США.
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