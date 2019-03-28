Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9133 RUR   0.0263 GBR   2.243 TRY   0.3144

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.03.2019 16:02

МИД Белоруссии призывает налаживать диалог между ЕАЭС и ЕС, не дожидаясь выполнения "минских соглашений"

Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должны налаживать диалог, существующих контактов недостаточно, считают в Министерстве иностранных дел Белоруссии.

"Европейская комиссия (ЕК) должна начать диалог с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Технические контакты начались, но их недостаточно", - сказал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, выступая на международном семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" в четверг в Минске.

При этом замминистра считает ошибкой отказ ЕК сотрудничать с ЕЭК до тех пор, пока не будут выполнены "минские соглашения" по Украине.

О.Кравченко подчеркнул, что Белоруссия как член ЕАЭС заинтересована в развитии отношений с ЕС, который является вторым торговым партнером страны. "Наши суверенные интересы будут реализованы полностью как в рамках членства в ЕАЭС, так и путем развития отношений с ЕС. Это направлено на сохранение суверенитета государства", - отметил замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ЕС, ДИАЛОГ


Похожие новости


Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять - Лукашенко Лукашенко сообщил, что будет требовать равных цен на энергоресурсы на заседании Высшего Евразийского экономсовета Лукашенко подчеркивает важность создания общих энергорынков ЕАЭС Белоруссия не согласна с распределением ввозных пошлин в ЕАЭС - Лукашенко Тарифы на транспортировку газа в рамках ЕАЭС в настоящее время обсуждаются, предложения будут выработаны к октябрю - ЕЭК Белоруссия рассчитывает в короткие сроки согласовать с членами ВТО взаимоприемлемые условия членства - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]