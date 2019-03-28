Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должны налаживать диалог, существующих контактов недостаточно, считают в Министерстве иностранных дел Белоруссии.

"Европейская комиссия (ЕК) должна начать диалог с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Технические контакты начались, но их недостаточно", - сказал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, выступая на международном семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" в четверг в Минске.

При этом замминистра считает ошибкой отказ ЕК сотрудничать с ЕЭК до тех пор, пока не будут выполнены "минские соглашения" по Украине.

О.Кравченко подчеркнул, что Белоруссия как член ЕАЭС заинтересована в развитии отношений с ЕС, который является вторым торговым партнером страны. "Наши суверенные интересы будут реализованы полностью как в рамках членства в ЕАЭС, так и путем развития отношений с ЕС. Это направлено на сохранение суверенитета государства", - отметил замминистра.