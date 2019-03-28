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Дальнее зарубежье 28.03.2019 13:59

Освобожденный мальтийскими военными танкер "Эль Хиблу-1" прибыл в порт

Нефтяной танкер "Эль Хиблу-1", ранее захваченный иммигрантами, а впоследствии освобожденный ВМС Мальты, прибыл в мальтийский порт, сообщает в четверг газета Times of Malta.

По данным издания, полиция начала расследование произошедшего. В ближайшее время члены экипажа и иммигранты будут допрошены.

Пока неизвестно, сколько именно нелегалов планировали захват судна. Правоохранительные органы полагают, что часть иммигрантов не виновны и просто ищут убежища.

Ранее экипаж танкера спас у берегов Ливии 108 нелегалов, терпевших бедствие в море. После этого иммигранты захватили контроль над судном и приказали экипажу направить его к берегам Европы.

Позднее мальтийским военным морякам удалось высадиться на танкере и вернуть контроль над судном.

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Тэги: МАЛЬТА, ТАНКЕР, ПРИБЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]