Нефтяной танкер "Эль Хиблу-1", ранее захваченный иммигрантами, а впоследствии освобожденный ВМС Мальты, прибыл в мальтийский порт, сообщает в четверг газета Times of Malta.

По данным издания, полиция начала расследование произошедшего. В ближайшее время члены экипажа и иммигранты будут допрошены.

Пока неизвестно, сколько именно нелегалов планировали захват судна. Правоохранительные органы полагают, что часть иммигрантов не виновны и просто ищут убежища.

Ранее экипаж танкера спас у берегов Ливии 108 нелегалов, терпевших бедствие в море. После этого иммигранты захватили контроль над судном и приказали экипажу направить его к берегам Европы.

Позднее мальтийским военным морякам удалось высадиться на танкере и вернуть контроль над судном.