Название новой эры в Японии будет объявлено 1 апреля

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что 1 апреля объявит название новой эры в Японии.
Как пишет The Mainichi, Е.Суга огласит новое название в 11:30.
После этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет пресс-конференцию, где зачитает собственное заявление.
В понедельник утром правительство также представит краткий список кандидатов в группу представителей деловых и научных кругов, а также СМИ для заслушивания мнений по новому названию. Согласно осведомленным источникам, среди кандидатов в члены группы ученый Синъя Яманака, получивший в 2012 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине, и писатель Хаяси Марико.
Кроме того, прежде чем утвердить постановление о введение нового названия, будут собраны мнения руководителей обеих палат японского парламента.
Отмечается, что изменение названия эпохи является важным событием в Японии, так как название используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах. Нынешняя эра носит название Хэйсэй - эра Установления мира.
125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать свой трон сыну. В следующем году комиссия по делам императорской семьи приняла законодательство, позволяющее первому за 200 лет императору покинуть престол.
Таким образом, днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года.
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